Inter-Juventus 0-1, Filippo Tramontana furioso per la sconfitta (VIDEO) (Di lunedì 20 marzo 2023) Filippo Tramontana è furioso per la sconfitta della sua Inter contro la Juventus. Il giornalista tifoso nerazzurro, che ha commentato l'incontro su 7 Gold, si è veramente infuriato per questo ko, il nono stagionale in campionato, dovuto a un gol molto contestato. In alto ecco il VIDEO del suo commento. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1976/77 - La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'Inter senza subire alcun gol per la… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - capuanogio : La #Juventus vince con merito a San Siro. Partita che prende la strada di #Allegri sull'episodio del gol di #Kostic… - StefanoFrige : RT @RobertoSavino10: La Juventus ha avuto SEI punizioni a favore, nel secondo tempo (credo) UNA. L'Inter DICIOTTO. Nemmeno in Fuga per la v… - 27Peppe : RT @FallingMatuidi: Lunedì 20 Marzo 2023 - Massimiliano Allegri, approfittando della così detta “Pausa delle Nazionali”, fugge a Honolulu c… -