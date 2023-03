Inter-Juventus 0-1 | cinque dati statistici che potresti non sapere

(Di lunedì 20 marzo 2023)0-1 sul campo è stata decisa da un gol irregolare, quello di Kostic viziato dall’iniziale fallo di mano di Rabiot. A livello statistico però non si possono non notare altre evidenti mancanze della squadra di Inzaghi. ZERO – I gol segnati dall’nelle due sfide stagionali di Serie A contro la. In campionato non capitava dalla stagione 2015-2016, ma lì almeno era arrivato un pareggio in casa (18 ottobre 2015, 0-0) oltre a una sconfitta in trasferta (28 febbraio 2016, 2-0). DUE – Le vittorie dellain questo campionato contro l’, tutte senza subire gol. Non succedeva dalla stagione 1976-1977, quando i bianconeri vinsero 2-0 il 16 gennaio e 0-2 l’8 maggio. Curiosamente lì segnarono solo dei giocatori che in carriera hanno vestito anche la maglia ...

La vittoria dellacontro l'è arrivata al termine di una sfida tesa e non priva di nervosismi. Oltre , il match è stato caratterizzato da diverse discussioni in campo come in occasione del fischio finale ...Tensione anche oltre il triplice fischio di: espulsi D'Ambrosio e ...Forse il migliore in campo per l'nella sconfitta con la Juve: Niccolò Barella viene ammonito per proteste e reagisce con nervosismo anche alla ...

Le immagini mostrate sembrano dar ragione all’arbitro: giusto confermare il gol a Kostic in Inter-Juve, ecco perché Tocco sì o tocco no L’Italia intera sta discutendo sull’episodio che vede… Leggi ...Direttamente su "Calciomercato.com", l'ex arbitro Massimo Chiesa commenta così la direzione di gara di Chiffi in Inter-Juventus, match finito 1-0 per i bianconeri: "Chiffi l'ha arbitrata senza grandi ...