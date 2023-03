Inter-Juventus 0-1, Allegri: “Gol irregolare? Noi non facciamo casino, con la Salernitana errore oggettivo” (Di lunedì 20 marzo 2023) “Il presunto fallo di mano sul gol? Le decisioni vanno accettate. Se il Var è oggettivo è funzionale, se è soggettivo è un problema. Con la Salernitana era un caso oggettivo. Dopo quell’episodio avevamo fatto ‘casino’, sbagliando, perché poi l’abbiamo pagata contro il Benfica”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria in casa dell‘Inter: “Per noi era molto importante vincere a Milano, perché è sempre difficile. È stata una partita fisica, la squadra ha concesso poco e niente. Abbiamo però sbagliato alcune soluzioni facili e in queste sfide non devi sbagliare. Bisogna migliorare sulle scelte di passaggio. La squadra mi ha però regalato una bella sosta. Ai ragazzi chiedo sempre di vincere e farmi soffrire il meno ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) “Il presunto fallo di mano sul gol? Le decisioni vanno accettate. Se il Var èè funzionale, se è sè un problema. Con laera un caso. Dopo quell’episodio avevamo fatto ‘’, sbagliando, perché poi l’abbiamo pagata contro il Benfica”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, dopo la vittoria in casa dell‘: “Per noi era molto importante vincere a Milano, perché è sempre difficile. È stata una partita fisica, la squadra ha concesso poco e niente. Abbiamo però sbagliato alcune soluzioni facili e in queste sfide non devi sbagliare. Bisogna migliorare sulle scelte di passaggio. La squadra mi ha però regalato una bella sosta. Ai ragazzi chiedo sempre di vincere e farmi soffrire il meno ...

