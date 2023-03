Inter-Juve, Saccani: «Il gol è regolare, vi spiego perché» (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole di Massimiliano Saccani, ex arbitro, sull’episodio del gol di Kostic ha deciso Inter-Juventus. I dettagli Massimiliano Saccani, ex arbitro, ha parlato a La Domenica Sportiva del gol di Kostic in Inter-Juventus che ha deciso il derby d’Italia nell’ultimo turno di Serie A. Inzaghi ha infatti contestato il presunto tocco di mano di Rabiot. PAROLE – «Su Rabiot abbiamo cercato diverse angolazioni ma non c’è un’immagine certa che faccia vedere il contatto del braccio con il pallone. Per questo a mio avviso è regolare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole di Massimiliano, ex arbitro, sull’episodio del gol di Kostic ha decisontus. I dettagli Massimiliano, ex arbitro, ha parlato a La Domenica Sportiva del gol di Kostic inntus che ha deciso il derby d’Italia nell’ultimo turno di Serie A. Inzaghi ha infatti contestato il presunto tocco di mano di Rabiot. PAROLE – «Su Rabiot abbiamo cercato diverse angolazioni ma non c’è un’immagine certa che faccia vedere il contatto del braccio con il pallone. Per questo a mio avviso è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

