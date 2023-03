Inter-Juve, rissa e rossi nel finale (Di lunedì 20 marzo 2023) Al fischio finale di Inter e Juve è scattata la rissa tra D’Ambrosio e Pareds, coi non che non se le sarebbero mandate a dire Al fischio finale di Inter e Juve è scattata la rissa tra D’Ambrosio e Pareds, coi non che non se le sarebbero mandate a dire. Un parapiglia che ha coinvolto un po’ tutti giocatori. Chiffi poi ha estratto il rosso per i due giocatori. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Al fischiodiè scattata latra D’Ambrosio e Pareds, coi non che non se le sarebbero mandate a dire Al fischiodiè scattata latra D’Ambrosio e Pareds, coi non che non se le sarebbero mandate a dire. Un parapiglia che ha coinvolto un po’ tutti giocatori. Chiffi poi ha estratto il rosso per i due giocatori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #InterJuve primo tempo: L’#Inter gioca un buon calcio ma come spesso le capita pecca di concretezza (e soffre tro… - SBertagna : Strano che in un Inter-Juve il protagonista sia l’arbitro, stranissimo - tancredipalmeri : #InterJuventus 0-1 HT Partita a basso ritmo imposto da Juventus a trazione posteriore, aspetta dietro e si distend… - Andypanas03 : @Pirichello Vorrei sottolineare che la Juve sta a - 7 dal Milan e - 9 dall'Inter, quindi è probabile che ci scanner… - kierrepalulux20 : RT @M4rkPhilips: La Juve sta a -7 da noi con una penalizzazione di 15 punti in campionato Stiamo a -4 da una Lazio dove Sarri ha solo 19 g… -