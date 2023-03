Inter - Juve: parapiglia finale, espulsi D'Ambrosio e Paredes (Di lunedì 20 marzo 2023) Il gol di Kostic regala la vittoria alla Juventus nel big match contro l'Inter, ma al triplice fischio è tensione tra le due squadre. Subito dopo il fischio dell'arbitro Chiffi, due scontri ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Il gol di Kostic regala la vittoria allantus nel big match contro l', ma al triplice fischio è tensione tra le due squadre. Subito dopo il fischio dell'arbitro Chiffi, due scontri ...

Che rissa a fine gara! Espulsi Paredes e D'Ambrosio: ecco cosa è successo Ma si va avanti, l'Inter è a 80 metri dalla porta ma finché non arriva il triplice fischio ci spera: si gioca. Gli altri focolai Sulla rimessa sono Henrikh Mkhitaryan e Dusan Vlahovic che si ... Allegri: 'Juve in netta crescita. Io uscito dal campo per non farmi squalificare' ...fatto una buona pressione in avanti concedendo poco e nulla all'Inter ma anche fatto errori nella scelta del passaggio - ha commentato l'allenatore della Juve Max Allegri al termine di Inter - Juve - ... Kostic gela l'Inter, la Juve vince il derby d'Italia Nel finale è ancora la Juve ad avere due potenziali match point, ma Kostic viene prima deviato in ... Gli assalti finali dell'Inter non vanno invece a buon fine, così la triplice fischio la squadra di ... Ma si va avanti, l'è a 80 metri dalla porta ma finché non arriva il triplice fischio ci spera: si gioca. Gli altri focolai Sulla rimessa sono Henrikh Mkhitaryan e Dusan Vlahovic che si ......fatto una buona pressione in avanti concedendo poco e nulla all'ma anche fatto errori nella scelta del passaggio - ha commentato l'allenatore dellaMax Allegri al termine di- ...Nel finale è ancora laad avere due potenziali match point, ma Kostic viene prima deviato in ... Gli assalti finali dell'non vanno invece a buon fine, così la triplice fischio la squadra di ... Inter-Juve 0-1: gol di Kostic | Risultato Finale Serie A La Gazzetta dello Sport Inter-Juve: Allegri "mano Rabiot Episodi vanno accettati" All'andata con l'Inter ci hanno annullato un gol che non si sapeva se fosse di mano o meno. Gi episodi vanno accettati, noi siamo signori e non facciamo casino". Lo ha detto il tecnico della Juventus ... La Juve corsara batte 1-0 l’Inter, decide Kostic MILANO (ITALPRESS) – Il derby d’Italia va alla Juventus, che si impone per 1-0 a San Siro sull’Inter, trovando tre punti molto pesanti. E’ Kostic a decidere il match nel primo tempo, al termine di una ... All'andata con l'Inter ci hanno annullato un gol che non si sapeva se fosse di mano o meno. Gi episodi vanno accettati, noi siamo signori e non facciamo casino". Lo ha detto il tecnico della Juventus ...MILANO (ITALPRESS) – Il derby d’Italia va alla Juventus, che si impone per 1-0 a San Siro sull’Inter, trovando tre punti molto pesanti. E’ Kostic a decidere il match nel primo tempo, al termine di una ...