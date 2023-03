Inter-Juve, la polemica di Materazzi – FOTO (Di lunedì 20 marzo 2023) Dell’episodio successo in Inter Juve ha parlato anche Marco Materazzi postando una FOTO sul suo profilo instagram Dell’episodio successo in Inter Juve ha parlato anche Marco Materazzi postando una FOTO sul suo profilo instagram. «E poi si chiedono il perché. Avevi la visuale coperta?» scrive l’ex difensore nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Dell’episodio successo inha parlato anche Marcopostando unasul suo profilo instagram Dell’episodio successo inha parlato anche Marcopostando unasul suo profilo instagram. «E poi si chiedono il perché. Avevi la visuale coperta?» scrive l’ex difensore nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Dire che l’errore dell’arbitro ha condizionato la partita non significa voler minimizzare l’ottima partita della… - FBiasin : #InterJuve primo tempo: L’#Inter gioca un buon calcio ma come spesso le capita pecca di concretezza (e soffre tro… - SBertagna : Strano che in un Inter-Juve il protagonista sia l’arbitro, stranissimo - sportli26181512 : Nono ko, gioco svanito, attacco spuntato, Champions a rischio: Inter, tutto quello che non va: Nono ko, gioco svani… - infoitsport : Inter, Inzaghi: 'Formazione Juve? Penso a me. Allegri, c'è stima -