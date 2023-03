Inter-Juve | i tifosi non ci stanno La polemica sui social | “È una vergogna nell’era del Var”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiMentre il Napoli fa faville e continua a dominare il campionato con ben 19 punti di vantaggio dalla seconda riempiendo gli occhi con la bellezza dello spettacolo e il cuore con lo straordinario successo senza precedenti nella storia del calcio, c’è lantus che prova sempre a rubare la scena. E no, non con affari propriamente di campo; piuttosto con roba vista sul campo ma che per molti ormai non ha nulla a che fare con lo sport. Perché secondo il web quando si tratta della Vecchia Signora cambia anche il regolamento della Serie A e il Var diventa cieco davanti a chiare immagini. “È tornata lae i suoi aiutini”, commentano in tanti dopo aver visto il tocco di mano tanto discusso di Rabiot nell’azione dell’unico gol segnato dai bianconeri nel derby d’Italia. Errore che vale altri 3 punti. Nell’epoca del Var l’episodio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Dire che l’errore dell’arbitro ha condizionato la partita non significa voler minimizzare l’ottima partita della… - FBiasin : #InterJuve primo tempo: L’#Inter gioca un buon calcio ma come spesso le capita pecca di concretezza (e soffre tro… - SBertagna : Strano che in un Inter-Juve il protagonista sia l’arbitro, stranissimo - AntoRC73 : @Sauron25353622 @angionata @fedesa86 @ilwate_r @umberto_falco Per essere chiari, oggi non do la colpa alla Juve del… - tened22 : RT @raffaelecaru: Ho 29 anni. Ho visto per 28 anni Inter-Juve (un anno purtroppo saltato perché loro in B). Non mi sorprendo più. Ho scelto… -

Numeri impietosi rispetto all'andamento in casa, dove la squadra di Pioli resta da Champions, al quarto posto con 29 punti in 13 partite dietro a Napoli (34),(33) e(33) e a +2 sulla ...Non si placano le polemiche sul gol realizzato dalla Juventus contro l'. Oltre alle considerazioni di Marchisio che si è scagliato anche contro Inzaghi, è sceso in campo Materazzi che ha espresso il proprio disappunto attraverso una storia ...... a loro dire, sempre prono e disposto ad avvantaggiare la, soprattutto quando gioca con l', non demordono, e insistono nelle girare il coltello nella piaga: 'ma mister, se quel gol non ...

Inter-Juventus, Landucci e Fabris mano nella mano: la foto virale Tuttosport

Nazionale e Mancini: il pensiero di "Ringhio" "L'Inghilterra si deve sempre rispettare e temere, ma penso che Mancini in questi anni ha fatto un grandissimo lavoro. La verità è che non siamo andati al ...L'episodio del presunto tocco con il braccio di Rabiot in Inter-Juve sarà argomento di discussione a lungo. Alla fine però l'unica cosa che conta è che arbitro e VAR hanno convalidato la rete, con i ...