Inter-Juve, Chiffi voto 5 – «La gestione gli scivola via» (Di lunedì 20 marzo 2023) Non solo l'episodio del braccio di Rabiot sul gol, ma in Inter Juve la sensazione è che a Chiffi sia scivolata di mano la partita Non solo l'episodio del braccio di Rabiot sul gol, ma in Inter-Juve la sensazione è che a Chiffi sia scivolata di mano la partita. La Gazzetta dello Sport gli dà un sono 5 in pagella, lasciandogli il dubbio del tocco del francese: «Il 'mistero' Rabiot resta vivissimo, in più c'è una conduzione di gara con difetti, omissioni e un saloon finale che è sinonimo di gestione scivolata via». L'articolo proviene da Calcio News 24.

