Inter, Inzaghi: «C’è stata una mancanza di rispetto nei nostri confronti» (Di lunedì 20 marzo 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine della partita di San Siro contro la Juventus Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine della partita di San Siro contro la Juventus. Le sue dichiarazioni: SCONFITTA – «C’è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo. Dopo Monza ci eravamo ripromessi di non parlare più, stasera è successa un’altra cosa gravissima. Non è accettabile col VAR, inaccettabile anche la mancanza di immagini. Siamo amareggiati e chiediamo rispetto. Parlare della partita da allenatore è difficile. Braccio? Non è neanche da parlare. Mi han detto che non ci sono immagini ma io l’ho visto in 20 immagini diverse. È inaccettabile il gol subito in questo modo, così non posso accettarlo. Mi è difficile parlare anche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato al termine della partita di San Siro contro la Juventus Simone, allenatore dell’, ha parlato al termine della partita di San Siro contro la Juventus. Le sue dichiarazioni: SCONFITTA – «C’è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo. Dopo Monza ci eravamo ripromessi di non parlare più, stasera è successa un’altra cosa gravissima. Non è accettabile col VAR, inaccettabile anche ladi immagini. Siamo amareggiati e chiediamo. Parlare della partita da allenatore è difficile. Braccio? Non è neanche da parlare. Mi han detto che non ci sono immagini ma io l’ho visto in 20 immagini diverse. È inaccettabile il gol subito in questo modo, così non posso accettarlo. Mi è difficile parlare anche ...

