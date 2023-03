Inter furibonda si perde nelle difficoltà e non va oltre Rabiot | due mani – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 marzo 2023) L’la nona partita in campionato tra le polemiche per due tocchi di mano (e Vlahovic), ma non valee come sottolineato dal Corriere dello Sport questa mattina non reagisce in campo. SOLITI DIFETTI – L’contro la Juventus siancora una voltae nel nervosismo al di là delle lamentele per il gol di Kostic viziato da due tocchi con la mano di Vlahovic e. Ma agli eventi negativi si deve saper reagire. Solo che che è tutto più complicato quando steccano gli uomini più importanti. Dopo aver trascinato la squadra a gennaio e febbraio, infatti, ora Lautaro Martinez deve tirare il fiato: comprensibile. Molto meno che Lukaku sia ancora in queste condizioni. ...