Inter e Lazio vedono la qualificazione alla Champions. Milan e Roma in salita: giallorossi tra le prime 4 a 1,80 (Di lunedì 20 marzo 2023) La Serie A si ferma per lasciare spazio all’Italia che sarà impegnata, in settimana, nelle qualificazioni europee con Inghilterra... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023) La Serie A si ferma per lasciare spazio all’Italia che sarà impegnata, in settimana, nelle qualificazioni europee con Inghilterra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - tuttosport : ?? MADUNINA CHE JUVE! ??? La prima pagina di lunedì 20 marzo ?? Parliamo di: #Torini-#Napoli, #Lazio-#Roma,… - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - vfishkia : La classifica del girone di ritorno: osservate la posizione di Sassuolo Inter e Milan Napoli 21 Juve 19 Sassuolo 1… - Salvato11163877 : RT @D10sAndrea: Classifica girone di ritorno: 21 Napoli 19 Sassuolo 18 Juventus 15 Lazio 14 Fiorentina 14 Bologna 13 Inter 12 Monza 11 Tor… -