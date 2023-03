Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Una sofferenza mostruosa, una fantastica parata di Onana, un miracoloso salvataggio di Dumfries, un monumentale Mat… - fcin1908it : LO 0-0 PIU' BELLO, IL PAREGGIO PIU' BELLO!!!!!!!!!! L'INTER E' AI QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!!!!!!!!!!!!… - passione_inter : ?? LE PAROLE DI DARMIAN NEL POST PARTITA LEGGI QUI ???? - sportli26181512 : Inter, Darmian: 'Il tocco di Rabiot? Mi sembra evidente, purtroppo è andata male per noi': Matteo Darmian, difensor… - im_vegalta : RT @ElPrincipe22__: Giocatori dell’Inter over 30 esclusi Handanovic e Cordaz De Vrij 31 anni Acerbi 35 anni D’Ambrosio 34 anni Darmian… -

L'fabbrica la prima azione pericolosa dopo quasi venti minuiti: bellissimo scambio tra ... logica conseguenza del dominio dell'esterno sinistro su Dumfries e. Il serbo approfitta dell'...6 Onana Va bene costruire dal basso, ma passarla a Kostic non è una buona idea. Altro non sbaglia. 5.5Passaggi fuori misura per la foga. Dal 34' st Correa 5 Ma è in campo 6.5 De Vrij ...Tabellino e pagelle di- Juventus(3 - 5 - 2) : Onana;(78 Correa), De Vrij, Acerbi; Dumfries (83 , Bellanova), Barella (62 , Mhkitaryan), Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (62 , D'...

Darmian, Onana, Mkhitaryan e Calhanoglu: Inter, da parametri zero a parametri d’oro fcinter1908

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Inter-Juventus, con la vittoria dei bianconeri per 1-0 grazie alla rete di Kostic al 23^ minuto. Vi ringraziamo ...Matteo Darmian ha commentato così il ko della sua Inter contro la Juventus: "Ci prendiamo le responsabilità di questa sconfitta. Dobbiamo migliorare perché 9 sconfitte sono tante per noi. Il mani di ...