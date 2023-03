Inter, andamento dei prestiti: prima volta per Pirola, sorpresa Salcedo (Di lunedì 20 marzo 2023) Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Una rete a testa per Lorenzo Pirola della Salernitana e Eddie Salcedo del Genoa. RIEPILOGO prestiti – Weekend non troppo negativo per i giocatori dell’Inter in prestito in Serie A. Nel 2-2 tra Salernitana e Bologna arriva il primo gol stagionale di Lorenzo Pirola. Per il difensore classe 2002 è addirittura la prima rete da professionista, che sugella una stagione più che positiva. E sorride anche Andrea Pinamonti, titolare nella vittoria del Sassuolo contro lo Spezia. Non riesce invece a ripetersi Martin Satriano, che cade insieme all’Empoli in casa dell’Atalanta. In Serie B Eddie Salcedo parte titolare a sorpresa ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Una rete a testa per Lorenzodella Salernitana e Eddiedel Genoa. RIEPILOGO– Weekend non troppo negativo per i giocatori dell’in prestito in Serie A. Nel 2-2 tra Salernitana e Bologna arriva il primo gol stagionale di Lorenzo. Per il difensore classe 2002 è addirittura larete da professionista, che sugella una stagione più che positiva. E sorride anche Andrea Pinamonti, titolare nella vittoria del Sassuolo contro lo Spezia. Non riesce invece a ripetersi Martin Satriano, che cade insieme all’Empoli in casa dell’Atalanta. In Serie B Eddieparte titolare a...

