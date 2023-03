Inter 0 Juventus 1, doppio tocco di mano prima del gol: la moviola (Di lunedì 20 marzo 2023) La moviola di Inter-Juventus Polemiche dopo Inter-Juventus, match valido per la ventisettesima giornata della Serie A. A finire nell’occhio del ciclone il tocco di mano di Rabiot all’inizio dell’azione che ha portato al gol di Kostic e quello non visto di Vlahovic sempre nella stessa azione. Ecco la partita tra Inter e Juventus analizzato alla moviola dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Il dubbio è inerente al fatto che Rabiot abbia volutamente addomesticato la palla con il braccio sinistro, evento che Chiffi (davanti all’azione) derubrica e che poi si sviluppa nel gol di Kostic: il tocco, dalle immagini, pare probabile; ma Lissone non ha certezze. Il Var (Mazzoleni) ci mette 3’53” per ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) LadiPolemiche dopo, match valido per la ventisettesima giornata della Serie A. A finire nell’occhio del ciclone ildidi Rabiot all’inizio dell’azione che ha portato al gol di Kostic e quello non visto di Vlahovic sempre nella stessa azione. Ecco la partita traanalizzato alladalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Il dubbio è inerente al fatto che Rabiot abbia volutamente addomesticato la palla con il braccio sinistro, evento che Chiffi (davanti all’azione) derubrica e che poi si sviluppa nel gol di Kostic: il, dalle immagini, pare probabile; ma Lissone non ha certezze. Il Var (Mazzoleni) ci mette 3’53” per ...

