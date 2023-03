Intanto nel mondo (Di lunedì 20 marzo 2023) La banca svizzera Ubs accetta di acquistare la rivale Credit Suisse, un ex soldato australiano arrestato per un crimine commesso in Afghanistan nel 2012, violenze in Repubblica Centrafricana e Repubblica Democratica del Congo. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) La banca svizzera Ubs accetta di acquistare la rivale Credit Suisse, un ex soldato australiano arrestato per un crimine commesso in Afghanistan nel 2012, violenze in Repubblica Centrafricana e Repubblica Democratica del Congo. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Clamorosi ritardi nel censire personale e strutture. Sileri: «Io incalzavo da gennaio però nessuno rispose». Intant… - 6StringsUmarell : RT @lisameyerildra1: Intanto che Meloni pensa a sistemare le lotte intestine alla destra per non cadere bandi e opere, corsa contro il temp… - Anna33289994 : @CeresaRaffaele Intanto @Fiorello ha aiutato nell'operazione 'simpatia'chiamado al telefono la #Meloni nel suo p… - VecchioliSandr1 : RT @Simosino8: @Cali_Gr Intanto One jr dovrebbe scrivere come mangia, a no scusate lui mangia grazie ai reality spagnoli, chiedo scusa e po… - ceciliarinald : RT @Radio1Rai: #Ucraina Ancora combattimenti nel Donbass. Altri civili morti e tanta rabbia per la visita di Putin a Mariupol. In un moment… -