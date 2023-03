Insetti a tavola: un italiano su 3 pronto a mangiarli (Di lunedì 20 marzo 2023) . 390 milioni di consumatori in Europa entro il 2030 Negli ultimi anni l’attenzione al cibo a base di Insetti è cresciuta notevolmente a livello mondiale e anche nazionale, nonostante resti ancora nel Bel Paese un tema controverso. Nel mondo sono 2 miliardi le persone che si nutrono di Insetti, mentre in Europa oggi è un comparto che vale oltre 260 milioni e si prevede possa avere una crescita esponenziale entro il 2030: dai 9 milioni di consumatori del 2019 arriveremo a 390 milioni. Ma quanti italiani sono disposti a mangiare cibi a base di Insetti commestibili? Uno su tre si dice pronto. La maggior parte di costoro è mossa dal desiderio di soddisfare la propria curiosità e dalla volontà di sperimentare alimenti innovativi. È quanto emerge dalla ricerca “Insect Food e Consumatori”, condotta dall’Università degli ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 20 marzo 2023) . 390 milioni di consumatori in Europa entro il 2030 Negli ultimi anni l’attenzione al cibo a base diè cresciuta notevolmente a livello mondiale e anche nazionale, nonostante resti ancora nel Bel Paese un tema controverso. Nel mondo sono 2 miliardi le persone che si nutrono di, mentre in Europa oggi è un comparto che vale oltre 260 milioni e si prevede possa avere una crescita esponenziale entro il 2030: dai 9 milioni di consumatori del 2019 arriveremo a 390 milioni. Ma quanti italiani sono disposti a mangiare cibi a base dicommestibili? Uno su tre si dice. La maggior parte di costoro è mossa dal desiderio di soddisfare la propria curiosità e dalla volontà di sperimentare alimenti innovativi. È quanto emerge dalla ricerca “Insect Food e Consumatori”, condotta dall’Università degli ...

