"Innovazione e Formazione. Per tutti": Analist Group lancia l'Open-Day

Tempo di lettura: 3 minutiUn'intera giornata dedicata alla Formazione, alla conoscenza, all'approfondimento e al confronto sulle nuove normative che hanno cambiato il volto del Superbonus ma anche sulle nuove tecnologie applicate, innanzitutto, al mondo dell'Edilizia. Questo, in sintesi, l'Open-Day "Innovazione e Formazione. Per tutti" organizzato da Analist Group. La software house e provider di servizi innovativi dà appuntamento a tutti presso il suo Training Center di via Nazionale Torrette, 1 a Mercogliano per la giornata (9:30-18:00) di venerdì 24 marzo. «Diamo il via a quella che sarà la stagione delle Fiere aprendo i nostri spazi aziendali a professionisti operanti in ogni campo, non solo nel comparto edile. – annuncia il Ceo dell'azienda,

