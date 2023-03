Inizia oggi la visita Xi Jinping in Russia

(Di lunedì 20 marzo 2023) “Dall’inizio dello scorso anno, c’è stato un totale aggravamento della crisi ucraina. La Cina ha sempre assunto una posizione obiettiva e imparziale e ha compiuto sforzi attivi per promuovere la riconciliazione e i negoziati di pace”. È quanto afferma il presidente cinese, Xi, in un suo articolo pubblicatodalla RIA Novosti e dalla Rossiyskaya Gazeta. Il presidente cinese Xiè a Mosca dove incontrerà Putin. Al centro dei colloqui c’è l’Ucraina e la ricerca di una “via d’uscita razionale” Secondo il leader cinese, cheunadi tre giorni in, “la posizione della Cina recentemente pubblicata sulla risoluzione politica della crisi ucraina, tenendo conto delle preoccupazioni razionali di tutte le parti, riflette al massimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : La risalita del @CataniaSSD inizia oggi con la conquista della @LegaProOfficial ???? complimenti a squadra e città pe… - ASRomaFemminile : ?? Oggi inizia la Poule Scudetto ?? ?? Fiorentina-Roma ? 18:00 #ASRomaFemminile - Quirinale : Inizia oggi la Visita di Stato del Presidente #Mattarella ???? nella Repubblica del #Kenya ???? Il programma: - romait_it : Benvenuta #Primavera, ecco perché oggi 20 marzo inizia la stagione dei fiori - - _calsifer_ : @GioxPex La primavera, realmente inizia con l’equinozio, che cade oggi ??????? ?? -

, lunedì 20 marzo, il viaggio del presidente cinese Xi Jinping in Russia. Viaggio che durerà fino a mercoledì 22. Ma Xi incontrerà giàil presidente russo Vladimir Putin: spazio alle ...Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, in un articolo pubblicato sulla Rossiyskaya Gazeta, riportato dall'agenzia russa Tass, in vista della sua visita in Russia che. Russia e Cina, ...Secondo il leader cinese, cheuna visita di tre giorni in Russia, 'la posizione della Cina recentemente pubblicata sulla risoluzione politica della crisi ucraina, tenendo conto delle ...

Xi Jinping inizia la sua visita per la pace a Mosca: Nessun Paese ... Fanpage.it

Ce ne sarà una terza Se non fosse così, uno dei candidati più in vista all’inizio dell’ultima settimana è Nicola Maione, attuale consigliere di amministrazione del Monte, avvocato cassazionista e in ...