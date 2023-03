Vai agli ultimi Twett sull'argomento... boys_1908_ : @wazzaCN marotta da quando è all'inter tacce...alla juve se subiva una ingiustizia..cosa molto rara...andava in tv subito a farsi sentire - Albatro37983813 : @FBiasin Il mio allenatore diceva che se vincevamo 4 a 0 gli episodi non contano. Nonostante la presunta ingiustizi… - soppyzz : analisi seria inter-juve partita sicuramente indegna da parte dei nostri perché hanno mostrato una forza mentale,… - alioscia_castro : Sempre forza #Inter. E oggi dopo il gol irregolare assegnato alla Juve non siamo riusciti a cambiare la partita. Av… - giovattivo : @edovirgy19 Apparte che tutti hanno riconosciuto la grossa svista, ma fa parte dell'haterismo sui social, non puoi… -

Tuttavia, ciò non giustifica la povertà dal gioco dell': ha avuto più di 70 minuti per pareggiare e non c'è riuscita. Sì, condizionata da quell'palese e mi fa ridere che qualcuno ...Tuttavia, ciò non giustifica la povertà dal gioco dell': ha avuto più di 70 minuti per pareggiare e non c'è riuscita. Sì, condizionata da quell'palese e mi fa ridere che qualcuno ...In questo senso ha fatto quasi di più Chiesa in un quarto d'ora ieri sera che tutta l'nell'... vuol dire che è stata fatta un'. Peppino Prisco diceva di sognare di vincere una partita ...

“Ingiustizia”: Inter-Juventus, la ‘bufera’ continua Calciomercatonews.com

Tuttavia, ciò non giustifica la povertà dal gioco dell'Inter: ha avuto più di 70 minuti per pareggiare e non c'è riuscita. Sì, condizionata da quell'ingiustizia palese e mi fa ridere che qualcuno ...Il presidente del Senato, noto tifoso dell'Inter, non risparmia critiche anche a Simone Inzaghi: "Ingiustificabile la povertà del gioco nerazzurro" ...