Inghilterra, Southgate perde tre convocati: la situazione (Di lunedì 20 marzo 2023) L'Inghilterra di Gareth Southgate dovrà rinunciare a tre convocati per i prossimi impegni delle qualificazioni all'Europeo Giovedì sera a Napoli l'Inghilterra di Gareth Southgate affronterà l'Italia nella rivincita della finale di Euro 2020. Per questa partita, che aprirà il percorso di qualificazione, la nazionale inglese dovrà fare a meno di Marcus Rashford, Nick Pope e Mason Mount. I tre calciatori si sono infatti fermati per un infortunio. Southgate ha comunque deciso di rimpiazzare solo Pope con Fraser Forster del Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

