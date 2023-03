Inghilterra, Southgate perde tre convocati: costretti al forfait Rashford, Mount e Pope (Di lunedì 20 marzo 2023) Qualificazioni Europeo 2024: l’Inghilterra perde tre giocatori in vista della sfida contro l’Italia di giovedì sera a Napoli. Dopo essere stati convocati dal Ct Gareth Southgate, sono stati costretti a dare forfait per problemi fisici l’attaccante del Manchester United, Marcus Rashford, il portiere del Newcastle, Nick Pope e il centrocampista del Chelsea, Mason Mount. Il Ct ha deciso di rimpiazzare soltanto Pope con il difensore del Tottenham, Fraser Forster. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Qualificazioni Europeo 2024: l’tre giocatori in vista della sfida contro l’Italia di giovedì sera a Napoli. Dopo essere statidal Ct Gareth, sono statia dareper problemi fisici l’attaccante del Manchester United, Marcus, il portiere del Newcastle, Nicke il centrocampista del Chelsea, Mason. Il Ct ha deciso di rimpiazzare soltantocon il difensore del Tottenham, Fraser Forster. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inghilterra, #Southgate perde tre convocati: costretti al forfait #Rashford, #Mount e #Pope - sportli26181512 : Inghilterra, Southgate perde Rashford: ecco i convocati per la sfida con l'Italia: Inghilterra, Southgate perde Ras… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: #Inghilterra, #Southgate perde Rashford: ecco i convocati per la sfida con l'#Italia - Gazzetta_it : #Inghilterra, #Southgate perde Rashford: ecco i convocati per la sfida con l'#Italia - ElisaeTh19 : RT @ansacalciosport: Inghilterra: forfait Rashford, Mount e Pope per l'Italia. Problemi fisici, Southgate decide rimpiazzare solo il portie… -