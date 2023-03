Inghilterra, Southgate perde i pezzi: tre assenze in vista dell'Italia (Di lunedì 20 marzo 2023) LONDRA - Al primo giorno di raduno in vista delle partite delle qualificazioni europee contro Italia (giovedì 23 a Napoli ) e Ucraina , l' Inghilterra perde già tre giocatori. Hanno infatti risposto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 marzo 2023) LONDRA - Al primo giorno di raduno ine partitee qualificazioni europee contro(giovedì 23 a Napoli ) e Ucraina , l'già tre giocatori. Hanno infatti risposto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportLive24H_ : ??????????????? L’Inghilterra di Southgate perde pezzi in vista della sfida di giovedì contro l’Italia che inaugura il cam… - CalcioPillole : #Inghilterra, assenze pesanti per #Southgate: tre big out per infortunio e niente #Italia. - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Nazionali | #Inghilterra, problemi anche per #Southgate - DiMarzio : #Nazionali | #Inghilterra, problemi anche per #Southgate - CORNERNEWS24 : #Calcio - Inghilterra: forfait Rashford, Mount e Pope per l'Italia Problemi fisici, Southgate decide rimpiazzare solo il portiere -