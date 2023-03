Infortunio Arnautovic | le sue condizioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Le condizioni di #Arnautovic ?? - bologna_sport : #Arnautovic non lascerà il ritiro dell'#Austria nonostante l'infortunio al piede - Tutto_CalcioNew : #Bologna, le ultime sull'infortunio di #Arnautovic: le sue condizioni #tuttocalcionews #calcio - BolognaSpazio : RT @bologna_sport: #Bologna: un pareggio tra le polemiche che allontana l'Europa. Mentre un nuovo infortunio colpisce #Arnautovic https://t… - BolognaSpazio : ?????? | La mia seconda analisi della partita in collaborazione con @bologna_sport. Oggi si parla ovviamente di… -

Le condizioni die ...Tegolaper Motta, entrato al 64' ma uscito al 81' per un problema alla caviglia. ... Sostituito Cambiaso al 21' per. Al 22' occasione colossale per Moro, pescato da solo a tu per ...Quella negativa ovviamente il nuovodi, che anche stavolta in qualche maniera diventa il tema più caldo di giornata. L'ennesimo ripresentarsi del problema muscolare che dalla ...

FLASH – Infortunio per Arnautovic: è uscito con la Salernitana, il motivo! E il voto… SOS Fanta

Qualche settimana fa, il Bologna si trovava in settima posizione a pari punti con la Juventus. Il sogno Europa, viste le prestazioni, non era ...Arnautovic ieri all’ora di pranzo era già nella sua Vienna, alle prese con un piede destro dolorante che in teoria rischiava di fargli saltare il doppio appuntamento in nazionale con Azerbaigian ed Es ...