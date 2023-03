(Di lunedì 20 marzo 2023) Decine di migliaia dini si sono riuniti oggi ain una manifestazione nazionale (la 'Kisan Mahapanchayat') per chiedere aldi dare concretezza in tempi brevi agli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apsny_news : India: contadini a Delhi, ‘governo mantenga impegni’ – Mondo - sabrinasanti2 : RT @RocchiAdriana1: il secondo produttore di cipolle al mondo con 24milioni di tonnellate ha prezzi così bassi che i contadini preferiscono… - lisuccia07 : RT @RocchiAdriana1: il secondo produttore di cipolle al mondo con 24milioni di tonnellate ha prezzi così bassi che i contadini preferiscono… - ERivetta : RT @RocchiAdriana1: il secondo produttore di cipolle al mondo con 24milioni di tonnellate ha prezzi così bassi che i contadini preferiscono… - RocchiAdriana1 : il secondo produttore di cipolle al mondo con 24milioni di tonnellate ha prezzi così bassi che i contadini preferis… -

sono arrivati nella capitale da molti stati del paese: tra loro alcune migliaia di agricoltori del Tamil Nadu che hanno concluso così la 'Kissan Yatra', una marcia di sensibilizzazione ...... tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, portò decine di migliaia dia marciare su ... è probabile che " visto il mercato di milioni di utenti dei social media in" i giganti tech ......coffee di pregiata arabica proveniente dagli altipiani dell'Etiopia coltivati dapagati ... Comprarlo da Brasile econviene, pur non essendo sicuramente sostenibile: ma anche questi Paesi,...

India: contadini a Delhi, ‘governo mantenga impegni’ La Sicilia

Decine di migliaia di contadini indiani si sono riuniti oggi a Delhi in una manifestazione nazionale (la 'Kisan Mahapanchayat') per chiedere al governo di dare concretezza in tempi brevi agli impegni ...Si erano scrutati da vicino Rahul e Narendra, in occasione dei trascorsi insuccessi di Gandhi, corrosivi per la sua carriera politica tutta interna alle logiche familiari. Una famiglia che è di (...) ...