India: autorità bloccano accesso a Internet a circa 27 milioni di persone (Di lunedì 20 marzo 2023) Nuova Deli, 20 mar. (Adnkronos) - Le autorità Indiane hanno bloccato l'accesso a Internet a circa 27 milioni di persone nello stato del Punjab per il terzo giorno consecutivo, nel corso di un tentativo di prendere un separatista sikh ricercato. Sabato il governo del Punjab aveva inizialmente annunciato un divieto di Internet di 24 ore mentre le autorità avevano avviato un'operazione per arrestare Amritpal Singh, un leader popolare all'interno del movimento separatista Khalistan che cerca di stabilire uno stato sovrano per i seguaci della religione sikh. L'interruzione di Internet - che colpisce tutti nello stato dell'India settentrionale - è stata prorogata dal governo fino a mezzogiorno di domani in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Nuova Deli, 20 mar. (Adnkronos) - Lene hanno bloccato l'27dinello stato del Punjab per il terzo giorno consecutivo, nel corso di un tentativo di prendere un separatista sikh ricercato. Sabato il governo del Punjab aveva inizialmente annunciato un divieto didi 24 ore mentre leavevano avviato un'operazione per arrestare Amritpal Singh, un leader popolare all'interno del movimento separatista Khalistan che cerca di stabilire uno stato sovrano per i seguaci della religione sikh. L'interruzione di- che colpisce tutti nello stato dell'settentrionale - è stata prorogata dal governo fino a mezzogiorno di domani in ...

