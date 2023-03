Incredibile in Serie C | calciatore fa la pipì a bordocampo e viene espulso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Spettacolare Giorgia ?????? La 20enne, alla sua seconda uscita stagionale dopo la prova di settimana scorsa in Serie… - OdeonZ__ : Gattuso: 'Napoli, calcio incredibile. Ma col Milan sarà sfida aperta' - sportli26181512 : Gattuso: 'Napoli, #calcio incredibile. Ma col Milan sarà sfida aperta': Gattuso: 'Napoli, #calcio incredibile. Ma c… - jarslover : Beh, la serie di vittorie si doveva interrompere prima o poi?? ma sono contenta che sia stata fermata da un giocator… - danjlockztea : comunque ho questa incredibile capacità di iniziare serie che sono state cancellate e rendermene conto troppo tardi -

PIACENZA - Rosso di vergogna. A volte nel calcio capitano episodi che non hanno nulla a che fare con il terreno di gioco. E' il caso del centravanti del Lecco Cristian Bunino che nell'ultima sfida di ...Uno dei primi è stato ovviamente il Napoli e la prossima sfida nei quarti di Champions tra le ultime due squadre italiane da lui allenate: "Il Napoli è da due anni che esprime un calcio...In conclusione, secondo gli scienziati esistono unadi condizioni che migliorano, sebbene ... Consapevoli, afferma Feinman , che "il passato è una risorsaper capire come affrontare i ...

Under 15 serie A/B - Incredibile rimonta del Torino a Parma, da 3-0 ... FIGC

C'è l'aumento della soglia dei gradi, quella che nella serie si sta vertiginosamente alzando ... e che per questo accende inevitabilmente le sensibilità di ognuno verso quel domani incredibilmente ...La direzione della saga di Kingdom Hearts è in qualche modo cambiata: non è chiaro come, ma Nomura ha condiviso un criptico commento a riguardo.