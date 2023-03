Incontro Putin-Xi, il sinologo Sisci: “La Cina teme una Russia a pezzi, vuole evitarle l’umiliazione” (Di lunedì 20 marzo 2023) Una visita “forse per salvare la Russia da un’umiliazione totale e cocente”, perché “quello che la Cina teme di più è che la Russia vada a pezzi oppure che arrivi un governo filoccidentale”. Poco prima che l’atteso bilaterale a Mosca tra il presidente cinese Xi Jinping e Vladimir Putin è il sinologo Francesco Sisci a dare una chiave di lettura della visita. Il rischio di una posizione “molto, molto imbarazzante” per la Russia Xi è atterrato a Mosca dopo la visita saltata di Antony Blinken in Cina, dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale contro Putin e il riavviCinamento tra Arabia Saudita e Iran con la mediazione cinese, per quello che i media cinesi descrivono ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Una visita “forse per salvare lada un’umiliazione totale e cocente”, perché “quello che ladi più è che lavada aoppure che arrivi un governo filoccidentale”. Poco prima che l’atteso bilaterale a Mosca tra il presidente cinese Xi Jinping e Vladimirè ilFrancescoa dare una chiave di lettura della visita. Il rischio di una posizione “molto, molto imbarazzante” per laXi è atterrato a Mosca dopo la visita saltata di Antony Blinken in, dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale controe il riavvimento tra Arabia Saudita e Iran con la mediazione cinese, per quello che i media cinesi descrivono ...

