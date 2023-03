Inclusione sociale | Lidl sostiene PizzAut

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) –Italia ha scelto di sostenere, una Onlus che ha realizzato un progetto dilavorativa che prende forma in una pizzeria gestita da ragazzi autistici. Un modello che nasce dall’esigenza di offrire lavoro, formazione e dignità grazie alla collaborazione con professionisti della ristorazione e dei processi educativi. Dal 20 marzo al 2 aprile 2023, infatti, nei 730 supermercatipresenti sul territorio nazionale, per ogni confezione venduta di passata di pomodoro a marchio Italiamo, l’insegna donerà 20 centesimi aper sostenere l’Associazione. Al termine dell’iniziativa, inoltre,raddoppierà l’intero ricavato, così da offrire un supporto ancora più tangibile. Il prodotto scelto daper questa iniziativa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenz18402676 : RT @CISLFoggia: #20marzo Nuova sede Anolf Puglia e Foggia @CostantinoCisl “Oggi è giorno importante perché con questa #inaugurazione potenz… - catiaboboc : RT @CISLFoggia: #20marzo Nuova sede Anolf Puglia e Foggia @CostantinoCisl “Oggi è giorno importante perché con questa #inaugurazione potenz… - CislPuglia : RT @CISLFoggia: #20marzo Nuova sede Anolf Puglia e Foggia @CostantinoCisl “Oggi è giorno importante perché con questa #inaugurazione potenz… - MaruanOussaifi : RT @CISLFoggia: #20marzo Nuova sede Anolf Puglia e Foggia @CostantinoCisl “Oggi è giorno importante perché con questa #inaugurazione potenz… - BrunoFerraro_ : RT @CISLFoggia: #20marzo Nuova sede Anolf Puglia e Foggia @CostantinoCisl “Oggi è giorno importante perché con questa #inaugurazione potenz… -

Per Nico Acampora, fondatore di PizzAut, 'è importante l'impegno delle aziende che possono sostenere progetti die lavorativa delle persone autistiche. Delle oltre 600.000 persone ...... accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale,e accesso al mercato ...Ha svelato quanto un progetto pubblico focalizzato sulla creazione di contenuti per i più giovani e meno rappresentati, su sostenibilità e. Sono ai nastri di partenza anche altri ...

Inclusione sociale, Lidl sostiene PizzAut Adnkronos

Toyota è al fianco di Special Olympics per il terzo anno consecutivo, promuovendo lo sport come mezzo per unire le persone e creare un mondo migliore, che incoraggi e promuova la diversità e l’inclusi ...Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Lidl Italia ha scelto di sostenere PizzAut, una Onlus che ha realizzato un progetto di inclusione lavorativa che prende ...