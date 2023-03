Incidenti sul lavoro, operaio precipita e muore in un cantiere edile ad Aversa (Caserta) (Di lunedì 20 marzo 2023) commenta Non si fermano gli Incidenti sul lavoro mortali in Italia. Questa volta a perdere la vita è stato un operaio ad Aversa, in provincia di Caserta. L'uomo è morto sul colpo dopo essere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 marzo 2023) commenta Non si fermano glisulmortali in Italia. Questa volta a perdere la vita è stato unad, in provincia di. L'uomo è morto sul colpo dopo essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Due giovani operai sono morti e un altro è in gravi condizioni dopo lo scoppio di una bombola di ossigeno in un'azi… - MediasetTgcom24 : Incidenti sul lavoro, operaio precipita e muore in un cantiere ad Aversa (Caserta) #incidentesullavoro #20marzo - MaurizioGabell1 : @elisamariastel1 Niente di nuovo sul fronte occidentale. Dire Canada, Australia e Nuova Zelanda è dire UK visto che… - Lorenzo83805510 : @MatteoF1989 @Adriano72197026 ma dai... la mia era una battuta sul fatto che le assicurazioni drizzeranno le orecch… - Dini9Morena : @PaolaDiCaro Quanta distrazione e poca consapevolezza che fa succedere gli incidenti su strada. Dovremmo imparare t… -