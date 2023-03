Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Incidente in moto: morto a 27 anni Iuri Lapicus, stella italiana delle #Mma - Pugile_tastiera : Addio al nostro amico #iurilapicus fighter delle #mma deceduto dopo 3 giorni di coma a seguito di un incidente stra… - infoitinterno : Chi era Francesco Panighi, il motociclista morto dopo un incidente in moto con la moglie - infoitinterno : Schianto auto - moto, 29enne muore poche ore dopo l'incidente - Latina_Oggi : Mortale a Itri, domani i funerali di Manuel Scaccia Vittima del drammatico incidente in moto di ieri ad Itri, l'ult… -

È morto dopo tre giorni di coma a Milano Iuri Lapicus, 27 anni, uno dei più grandi talenti delle Mma italiane. Rimasto vittima di un graveinlo scorso venerdì, era stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Oggi purtroppo è arrivata la notizia del decesso. Moldavo di nascita ma ...Se ci sono spazi chiusi portate PAZIENZA, se […] Cronaca Savona Savona, scontro traa Legino Posted on 31 Agosto 2017 Author Redazione Savona. Unsi è verificato ieri sera ...... residente a Camparada, in provincia di Monza e Brianza tragicamente morto nell'avvenuto ieri pomeriggio, domenica, a Varenna lungo la Sp 72. La 60enne stava viaggiando incon lui ...

Rimasto vittima di un grave incidente in moto lo scorso venerdì, era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Oggi purtroppo è arrivata la notizia del decesso ...Francesco Panighi è il 64enne deceduto domenica 19 marzo dopo un incidente con la sua moto. Era insieme alla moglie quando si sono schiantati contro un’auto. La donna 60enne è ricoverata in condizioni ...