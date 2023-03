Inchiesta Prisma: la Procura di Cagliari ha aperto una inchiesta per la cessione di Cerri dalla Juventus al Cagliari (Di lunedì 20 marzo 2023) La Procura di Cagliari, dopo aver ricevuto parte degli atti da Torino, ha aperto un’inchiesta sulla vendita di un calciatore della Juventus ai rossoblù. Si tratta di Alberto Cerri, che il 12 luglio 2018 è sbarcato in Sardegna, generando – secondo gli investigatori – una plusvalenza di 8-9 milioni. Il Procuratore Rodolfo Sabelli ha assegnato il fascicolo al gruppo che si occupa di reati finanziari, ma per il momento non ci sarebbero ancora iscritti al registro degli indagati. Nel frattempo i pm torinesi continuano a inviare le carte ai colleghi sparsi in tutta Italia, perciò non è da escludere che nelle prossime settimane possano essere aperte altre inchieste. Pochi giorni fa era stata la Procura di Genova a volerci ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Ladi, dopo aver ricevuto parte degli atti da Torino, haun’sulla vendita di un calciatore dellaai rossoblù. Si tratta di Alberto, che il 12 luglio 2018 è sbarcato in Sardegna, generando – secondo gli investigatori – una plusvalenza di 8-9 milioni. Iltore Rodolfo Sabelli ha assegnato il fascicolo al gruppo che si occupa di reati finanziari, ma per il momento non ci sarebbero ancora iscritti al registro degli indagati. Nel frattempo i pm torinesi continuano a inviare le carte ai colleghi sparsi in tutta Italia, perciò non è da escludere che nelle prossime settimane possano essere aperte altre inchieste. Pochi giorni fa era stata ladi Genova a volerci ...

