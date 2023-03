Incendiate 16 auto delle Poste, s’indaga su pista anarchica (Di lunedì 20 marzo 2023) – Il rogo davanti alle sede di via Palmiro Togliatti – La polizia indaga sulla responsabilità del rogo avvenuto l’altro ieri in via Palmiro Togliatti dove, davanti alla sede delle Poste italiane, qualcuno ha appiccato il fuoco a sedici auto di proprietà dell’azienda. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella, inquietante, che si sia trattato di un attentato di matrice anarchica legato alle proteste per il caso Cospito carcerato in base al 41 bis. Le auto erano parcheggiate in una zona recintata di pertinenza delle Poste. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, ma le auto sono andate completamente distrutte. A gennaio è stata la Telecom di via Val di Lanzo a essere presa di mira dai piromani che avevano incendiato alcune ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 marzo 2023) – Il rogo davanti alle sede di via Palmiro Togliatti – La polizia indaga sulla responsabilità del rogo avvenuto l’altro ieri in via Palmiro Togliatti dove, davanti alla sedeitaliane, qualcuno ha appiccato il fuoco a sedicidi proprietà dell’azienda. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella, inquietante, che si sia trattato di un attentato di matricelegato alle proteste per il caso Cospito carcerato in base al 41 bis. Leerano parcheggiate in una zona recintata di pertinenza. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, ma lesono andate completamente distrutte. A gennaio è stata la Telecom di via Val di Lanzo a essere presa di mira dai piromani che avevano incendiato alcune ...

