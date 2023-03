In Tanzania la sinistra femminista chiede di castrare i gay che fanno sesso con altri gay

(Di lunedì 20 marzo 2023) Dallaarriva una proposta barbare:i gay, ”se ritenuti colpevoli” di ”con lo stesso”. E’ la richiesta shock delle donne al governo ine in particolare di Mary Chatanda, a capo dell’ala femminile del partito Chama Cha Mapinduzi (Ccm), un partito diche in passato è stato uno di campioni del socialismo africano. Per decenni nel paese è rimasto in vigore un sistema a partito unico, come quello delle dittature comuniste. Pensate: quello che laitaliana definirebbe, giustamente, come un atto barbaro e disumano, dallatanzanese viene considerata la “soluzione” a quello che considera un problema sociale, l’omosessualità… Inlaperseguita i ...

