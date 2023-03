In Resta con Me nuovi bastoni tra le ruote per Alessandro e Paola: anticipazioni 27 marzo (Di lunedì 20 marzo 2023) Siamo ancora in alto mare per quel che riguarda Resta con Me, la fiction di Rai1 in onda la domenica sera. Il finale è ancora lontano ma i fan iniziano a mettere insieme i pezzi dell’indagine che potrebbe regalare nuova pace ad Alessandro, il protagonista interpretato da Francesco Arca. La puntata di ieri sera ha stravolto ancora il pubblico e non tanto per via dell’indagine, visto che in molti sono convinti che nel gruppo ci sia una talpa e che questa sia Marco, quanto per quello che è successo nella vita privata di Alessandro. Ad un passo dall’ultimo tratto di Resta con Me, le cose si sono complicate per Alessandro e Paola. Quest’ultima è pronta ad adottare il piccolo Diego soprattutto dopo aver scoperto che il padre naturale era l’informato di Alessandro d è ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Siamo ancora in alto mare per quel che riguardacon Me, la fiction di Rai1 in onda la domenica sera. Il finale è ancora lontano ma i fan iniziano a mettere insieme i pezzi dell’indagine che potrebbe regalare nuova pace ad, il protagonista interpretato da Francesco Arca. La puntata di ieri sera ha stravolto ancora il pubblico e non tanto per via dell’indagine, visto che in molti sono convinti che nel gruppo ci sia una talpa e che questa sia Marco, quanto per quello che è successo nella vita privata di. Ad un passo dall’ultimo tratto dicon Me, le cose si sono complicate per. Quest’ultima è pronta ad adottare il piccolo Diego soprattutto dopo aver scoperto che il padre naturale era l’informato did è ...

