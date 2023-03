In Francia il governo si salva per nove voti sulla riforma delle pensioni: esplode la rabbia (Di lunedì 20 marzo 2023) Crisi politica e sociale: in Francia il governo di Elisabeth Borne è salvo e la criticata riforma delle pensioni, per cui il presidente Macron aveva 'scavalcato' il Parlamento, è legge. Non sono ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 marzo 2023) Crisi politica e sociale: inildi Elisabeth Borne è salvo e la criticata, per cui il presidente Macron aveva 'scavalcato' il Parlamento, è legge. Non sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?????? #Francia - Il governo di Élisabeth Borne è salvo per nove voti: non passa la mozione presentata da #Liot @ultimora_pol - fattoquotidiano : Francia, manifestazioni spontanee dopo lo stop alla sfiducia per il governo: tensioni a Parigi, cassonetti e spazza… - marcodimaio : È nell’interesse dell’Europa - non solo della Francia - che il governo #Borne prosegua il proprio mandato e che il… - SilvanaBuonoco2 : #Mollicone Lui sarebbe il sottosegretario alla cultura!Ma in che mani ci avete messo Il mio stomaco ormai non regge… - andra_andra2021 : RT @babetta123: Francia, ??respinta la mozione di sfiducia al governo sostenuta da tutte le opposizioni per ??solo 9 voti Jean-Luc Mé… -