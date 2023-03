“In carcere non posso incontrare uomini con cui fare sesso, sono scioccata”: lo sfogo della star di Onlyfans Fake Barbie che ha ucciso il marito (Di lunedì 20 marzo 2023) “sono scioccata, in carcere non posso incontrare uomini con cui fare sesso”. Parole di Fake Barbie, la star di Onlyfans che si trova in carcere da oltre 6 anni per l’omicidio del marito. Abigail White, infatti, in un’intervista a Inside Time si è lamentata del fatto che dietro le sbarre non sono consentite visite coniugali notturne con uomini. “sono scioccata. Nelle carceri femminili non permettono ai partner di incontrare le carcerate. I poliziotti dovrebbero tenere conto dei bisogni sessuali delle donne, facendo pernottare i loro uomini”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “, innoncon cui”. Parole di, ladiche si trova inda oltre 6 anni per l’omicidio del. Abigail White, infatti, in un’intervista a Inside Time si è lamentata del fatto che dietro le sbarre nonconsentite visite coniugali notturne con. “. Nelle carceri femminili non permettono ai partner dile carcerate. I poliziotti dovrebbero tenere conto dei bisogni sessuali delle donne, facendo pernottare i loro”, ha ...

