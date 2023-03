“In cammino con San Giuseppe”: si espande a macchia d’olio. Potrebbe arrivare anche in Italia? (Di lunedì 20 marzo 2023) La Chiesa, oggi, festeggia la solennità di San Giuseppe, Patrono della Chiesa universale e della Sacra Famiglia. Ed è proprio il suo esser “padre” qual quale tutti dovremmo porre l’attenzione. Quando pensiamo ai pellegrinaggi, immediatamente ci vengono in mente i luoghi mariani o quelli dove sono venerati alcuni Santi. Ma un pellegrinaggio per San Giuseppe L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 20 marzo 2023) La Chiesa, oggi, festeggia la solennità di San, Patrono della Chiesa universale e della Sacra Famiglia. Ed è proprio il suo esser “padre” qual quale tutti dovremmo porre l’attenzione. Quando pensiamo ai pellegrinaggi, immediatamente ci vengono in mente i luoghi mariani o quelli dove sono venerati alcuni Santi. Ma un pellegrinaggio per SanL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Il Milan prima di pensare alla Champions deve pensare a salvare la Champions. 2023 pessimo. Ibra preferito a Origi… - prorecco : ?? | ????????s ?????? Due giorni alla sfida contro la #WaspoHannover, Negri: “Vogliamo riprendere il cammino dopo l… - CattedraleRC : #quaresima in cammino con Te: 27° giorno. Buon lunedì! - simone_410 : RT @HungryMarcio: La rappresentazione del provincialismo, paragonare il derby con un potenziale cammino in Europa. E il bello è che si gas… - SignorStonato : @DanVMor Per un momento, vedendo il logo, ho sperato si parlasse di Sousa e del lento cammino, culturale e tattico,… -