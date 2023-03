Imprese | il private capital spinge crescita | 2mila aziende in portafoglio ai fondi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 marzo 2023) Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Ile accelera il processo di internazionalizzazione delle. Di questo si è parlato nel Convegno annuale Aifi tenutosi presso la sede di Assolombarda e con il contributo di Kpmg. I dati presentati mostrano innanzitutto che in Italia la finanza alternativa ha un ruolo sempre più importante sull'economia reale: nel 2022 sono stati investiti 23,7 miliardi di euro in 848 operazioni, il 61% in più rispetto al 2021, un record assoluto. Nello scorso anno sono stati raccolti 5,9 miliardi di euro, +3% rispetto all'anno precedente; cresce anche il numero delle operazioni con ammontare superiore ai 150 milioni che nel 2022 sono state 24 così come le operazioni in infrastrutture, 52 (+16%) per ammontare investito pari a 10,7 miliardi di euro (+39%). Raddoppia l'ammontare ...