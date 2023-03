Importare 100mila immigrati all’anno? In Italia ci sono già 1,5 milioni di stranieri disoccupati (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Era il 28 febbraio scorso quando il ministro Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa a margine dei suoi incontri a Bruxelles, annunciava: “Noi quest’anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500.000 immigrati legali”. Qualche giorno dopo, è arrivata una parziale conferma dal Consiglio dei ministri. Il governo sta pianificando un aumento del decreto flussi: si parla di almeno 100mila immigrati regolari all’anno per tre anni. Nel decreto-legge del 10 marzo, si legge che le quote saranno definite in base alla “analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. Il punto è capire se in Italia c’è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Era il 28 febbraio scorso quando il ministro Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa a margine dei suoi incontri a Bruxelles, annunciava: “Noi quest’anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500.000legali”. Qualche giorno dopo, è arrivata una parziale conferma dal Consiglio dei ministri. Il governo sta pianificando un aumento del decreto flussi: si parla di almenoregolariper tre anni. Nel decreto-legge del 10 marzo, si legge che le quote saranno definite in base alla “analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. Il punto è capire se inc’è ...

