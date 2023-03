Impallomeni: “Il Milan sta peggio delle altre, non ha lo spirito” (Di lunedì 20 marzo 2023) L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha cercato di dare una lettura alla corsa Champions League, soffermandosi sul Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 marzo 2023) L'ex calciatore Stefanoha cercato di dare una lettura alla corsa Champions League, soffermandosi sul

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Impallomeni: “Il @acmilan sta peggio delle altre, non ha lo spirito” #SempreMilan #ACMilan #Milan - sportli26181512 : TMW Radio - Impallomeni: 'Il Milan sta peggio di tutte, squadra completamente evaporata': A parlare dei temi di gio… - MilanNewsit : TMW Radio - Impallomeni: 'Il Milan sta peggio di tutte, squadra completamente evaporata' - sportli26181512 : TMW Radio - Impallomeni: 'Il Milan non è quello dello scorso anno o quello di questo, la verità sta nel mezzo'.: A… - MilanNewsit : TMW Radio - Impallomeni: 'Il Milan non è quello dello scorso anno o quello di questo, la verità sta nel mezzo'. -