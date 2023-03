Ilary Alaimo | chi è la finalista di The Voice Kids | età | di dov’è | genitori | canzoni ed esibizioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Inizia una nuova settimana, ma nulla cambia per i telespettatori e anche oggi il programma andrà in onda. Oltre a Mogol e Mario Lavezzi, che con le lorohanno fatto la storia della musica italiana, in studio ci saranno anche quattro protagoniste di The: la vincitrice Melissa Agliottone, ma anche Ginevra Dabalà, Ranya Moufidi e, quest’ultima del team di Gigi D’Alessio. View this post on Instagram A post shared by(@) Cosa sappiamo sudi The ...