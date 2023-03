Il tempismo dei magazine italiani che a novembre 2022 avevano deciso di aprirsi all’abbonamento su Kindle (Di lunedì 20 marzo 2023) Un mercato appena cominciato che è già finito. Almeno per quanto riguarda l’Italia che, come al solito, sale sul carro con un certo ritardo rispetto alle normali tempistiche che si verificano negli altri Paesi. Sin dal 2015, infatti, Amazon aveva lanciato il suo prodotto di digital newsstand: una edicola digitale che, attraverso gli e-reader, poteva raggiungere vasti segmenti di pubblico. Il Kindle di Amazon era lo strumento che permetteva di raggiungere diverse testate e magazine di tutto il mondo, a un prezzo più contenuto rispetto alla copia cartacea in edicola. Quando, poi, c’è stata la possibilità di sfruttare la formula all you can read di Kindle Unlimited (che, a fronte di un abbonamento di 9,99 euro, poteva permettere agli utenti di leggere diversi titoli) anche il newsstand era diventato accessibile e alla portata di tutti: ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 marzo 2023) Un mercato appena cominciato che è già finito. Almeno per quanto riguarda l’Italia che, come al solito, sale sul carro con un certo ritardo rispetto alle normali tempistiche che si verificano negli altri Paesi. Sin dal 2015, infatti, Amazon aveva lanciato il suo prodotto di digital newsstand: una edicola digitale che, attraverso gli e-reader, poteva raggiungere vasti segmenti di pubblico. Ildi Amazon era lo strumento che permetteva di raggiungere diverse testate edi tutto il mondo, a un prezzo più contenuto rispetto alla copia cartacea in edicola. Quando, poi, c’è stata la possibilità di sfruttare la formula all you can read diUnlimited (che, a fronte di un abbonamento di 9,99 euro, poteva permettere agli utenti di leggere diversi titoli) anche il newsstand era diventato accessibile e alla portata di tutti: ...

