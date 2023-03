Il tè delle cinque con Mr Harry Miesbauer (Di lunedì 20 marzo 2023) «Chiedo scusa per il leggero ritardo, lo confesso: dovevo tirare fuori il tè del pomeriggio, non potevo rimandare altrimenti sarebbe diventato amaro». Ci mancherebbe, gli rispondo, sono stati solo due minuti di attesa e quello del tè è un rito che non ammette errori. Scoprirò poco più tardi che per Harry Miesbauer, austriaco ma ormai italianissimo, il rigore, la meticolosità e la coerenza fanno parte di lui, della sua indole, della sua formazione e del suo approccio al lavoro. Iniziato, del resto, alla Skidata di Salisburgo, il colosso che sviluppa le apparecchiature adibite alla gestione e al controllo degli accessi sulle piste da sci (tramite lo skipass) e nei parcheggi aeroportuali, parchi di divertimento, stadi, complessi fieristici (tramite il ticket a striscia magnetica) in cui Miesbauer, ingegnere meccanico, all’età di 26 anni è ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) «Chiedo scusa per il leggero ritardo, lo confesso: dovevo tirare fuori il tè del pomeriggio, non potevo rimandare altrimenti sarebbe diventato amaro». Ci mancherebbe, gli rispondo, sono stati solo due minuti di attesa e quello del tè è un rito che non ammette errori. Scoprirò poco più tardi che per, austriaco ma ormai italianissimo, il rigore, la meticolosità e la coerenza fanno parte di lui, della sua indole, della sua formazione e del suo approccio al lavoro. Iniziato, del resto, alla Skidata di Salisburgo, il colosso che sviluppa le apparecchiature adibite alla gestione e al controllo degli accessi sulle piste da sci (tramite lo skipass) e nei parcheggi aeroportuali, parchi di divertimento, stadi, complessi fieristici (tramite il ticket a striscia magnetica) in cui, ingegnere meccanico, all’età di 26 anni è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiCultura : Il #16marzo 1978 alle 9.02 del mattino, in via Fani all'incrocio con Via Stresa, nel quartiere Trionfale a Roma, un… - il_cappellini : Dopo giorni, per simulare un po' di empatia, il governo organizza un Consiglio dei ministri a Cutro, ma incredibilm… - localteamtv : Cutro, recuperati altri cinque corpi lungo la costa di Steccato nel diciottesimo giorno di ricerche. Sale così a 86… - PalaMatteo : un’economia alle prese con un conflitto – quello nel #Tigray – che ha tagliato le gambe al paese più promettente de… - bertotady : RT @CommunioBiblica: Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 5,1-16 Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, press… -