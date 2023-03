Il Sognatore | a Villa Domi la quinta edizione del premio lanciato dallo Strillo

(Di lunedì 20 marzo 2023) Si terrà a, venerdì 24 marzo, alle ore 20, presso– Sala Bianca (via Salita Scudillo, 19/A, Napoli), in una serata-evento (ad inviti), ladel“Il”, istituito dal giornale Lo, che gode del patrocinio del Comune di Napoli e che verrà consegnato a 6 personalità che, secondo il parere insindacabile dell’organizzazione, sono dei sognatori, o per il loro percorso di vita, o perché hanno fatto sognare gli altri, o perché hanno realizzato i loro sogni. Ilconsiste in un’originale e caratteristica scultura realizzata dal noto maestro Armando Jossa, i premiati di questa nuova, che ritorna dopo lo stop forzato a causa dalla pandemia, ...

il prossimo 24 marzo, alle ore 20,00, presso Villa Domi " Sala Bianca (via Salita Scudillo, 19/A, Napoli), in una serata - evento (ad inviti), la quinta edizione del premio 'Il Sognatore', istituito

Il Sognatore, a Villa Domi la quinta edizione del premio lanciato ... Il Denaro

