Il sociale | l’ambiente e la transizione Le prossime sfide secondo Becchetti

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il titolo di un quotidiano nazionale di ieri in prima pagina parla di siccità e razionamento dell’acqua…è il mondo che ci aspetta se non capiamo come ci ha ricordato qualche giorno fa il presidente Mattarella quando ha detto che non c’è untempo, ovvero che non possiamo oggi preoccuparci dei problemi sociali rimandando a domani la questione ambientale. La separazione tra problemae problema ambientale non esiste. Il riscaldamento globale sarà pagato, è pagato soprattutto dai più deboli (quelli che hanno meno risorse per adattarsi e proteggersi dagli shocks) e sta producendo effetti dannosi già oggi in termini di perdite di reddito in agricoltura, siccità e migranti climatici. Se fa un po’ più caldo da noi sono già problemi seri, pensiamo quale possa essere l’effetto dello stesso fenomeno in aree sovrappopolate come il continente ...