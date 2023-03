Il segreto della Fiorentina: nessun uomo in fuga e tutti gregari (Di lunedì 20 marzo 2023) La vittoria contro il Lecce ha confermato la crescita totale del gruppo. I giocatori cercano meno visibilità personale e fanno scelte funzionali per il bene della squadra. Che è sempre più compatta. E ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 marzo 2023) La vittoria contro il Lecce ha confermato la crescita totale del gruppo. I giocatori cercano meno visibilità personale e fanno scelte funzionali per il benesquadra. Che è sempre più compatta. E ...

