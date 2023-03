Il salvataggio di Credit Suisse non convince i mercati: Milano in calo, giù i titoli bancari in tutta Europa (Di lunedì 20 marzo 2023) Piazza Affari in allarme sul comparto bancario alla riapertura dei mercati, nonostate l’annunciata acquisizione della banca svizzera in crisi, Credit Suisse, da parte della rivale Ubs. Il Ftse Mib cede il 2,6%. E le principali banche italiane sono i titoli che segnano i rossi più clamorosi: Mps perde il 6,6%, UniCredit il 6,5%, Bper ha un ribasso teorico del 6,6% (è in asta di volatilità), Banco Bpm perde il 6%. Intesa cede il 5%. Anche le banche meno grandi sono in difficoltà: Fineco segna -4,9%, Saipem -5,2% e Iveco -4,4%. Stessa situazione, con differenti sfumature per le altre borse europee che evidentemente rimangono preoccupate dalla crisi svizzera. Subito dopo l’apertura, Londra segna l’1,5%, Parigi segue a ruota con il meno 1,3% e Francoforte perde l’1% anche qui con ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Piazza Affari in allarme sul compartoo alla riapertura dei, nonostate l’annunciata acquisizione della banca svizzera in crisi,, da parte della rivale Ubs. Il Ftse Mib cede il 2,6%. E le principali banche italiane sono iche segnano i rossi più clamorosi: Mps perde il 6,6%, Uniil 6,5%, Bper ha un ribasso teorico del 6,6% (è in asta di volatilità), Banco Bpm perde il 6%. Intesa cede il 5%. Anche le banche meno grandi sono in difficoltà: Fineco segna -4,9%, Saipem -5,2% e Iveco -4,4%. Stessa situazione, con differenti sfumature per le altre borse europee che evidentemente rimangono preoccupate dalla crisi svizzera. Subito dopo l’apertura, Londra segna l’1,5%, Parigi segue a ruota con il meno 1,3% e Francoforte perde l’1% anche qui con ...

