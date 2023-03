Il salvataggio di Credit Suisse non basta | Borse ancora in rosso

(Di lunedì 20 marzo 2023) Avvio di seduta in netto calo per il mercato azionario, all’indomani deldida parte di Ubs. L’indice Ftse Mib segna un -2,05% a 24.973 punti, cedendo posizioni dopo una resistenza iniziale. Piazza Affari resta molto cauta, perdendo più terreno rispetto alle altreeuropee, in una situazione di estrema tensione per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Borse, l'Europa apre in rosso Apertura in calo per le principali Borse europee : l'acquisizione diSuisse da parte di Ubs , con il sostegno della Banca centrale svizzera , annunciato ieri, non pare tranquillizzare i mercati, che guardano alle prossime mosse della Federal Reserve. Nei primi ...Avvio pesante per Piazza Affari mentre ildelSuisse spaventa i mercati. L'indice Ftse Mib nelle prime contrattazioni segna un calo dell'1% a 25.242 punti. . 20 marzo 2023LE DICHIARAZIONI 'Questa acquisizione è interessante per gli azionisti di UBS ma, diciamolo chiaramente, per quanto riguardaSuisse, si tratta di undi emergenza - ha commentato il ...

Ubs compra Credit Suisse: salvataggio da 3 mld. Da Banca centrale svizzera 100 mld di liquidità Il Sole 24 ORE

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Avvio in calo per le Borse europee che nelle prime contrattazioni riescono comunque a contenere i ribassi dopo il salvataggio del Credit Suisse. Londra cede lo 0,67% a 7.286, ...Cosa cambia dopo l’intervento di Ubs e perché la Svizzera ha azzerato il valore delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse. Mentre non sono toccati gli azionisti. Fatti, numeri e commenti Che cosa cela l ...