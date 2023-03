Il ruolo di Louis di Cambridge all’incoronazione di nonno Carlo (Di lunedì 20 marzo 2023) Stando a quanto riportato dal Times, pure il terzogenito di William e Kate - che sta per compiere 5 anni - prenderà parte alla cerimonia del 6 maggio a Westminster Abbey, al fianco dei genitori e dei fratelli per celebrare ufficialmente la salita sul trono del nonno Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 marzo 2023) Stando a quanto riportato dal Times, pure il terzogenito di William e Kate - che sta per compiere 5 anni - prenderà parte alla cerimonia del 6 maggio a Westminster Abbey, al fianco dei genitori e dei fratelli per celebrare ufficialmente la salita sul trono del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... allersihaut : Quando si deciderà Nanni Moretti a scrivere un ruolo per Louis Garrel? - twoheartslh : @sonostressata2 appunto, infatti ho scritto ceh tutti loro hanno avuto un ruolo importante, quello di Louis è stato… - twoheartslh : @angelaritttt ma guarda infatti ho scritto che tutti hanno avuto un ruolo fondamentale diverso, louis ha avuto quel… - sonostressata2 : @twoheartslh boh amo io mi sono rotta il cazzo di sentire che senza louis sta band non si faceva senza OGNUNO di l… - twoheartslh : ah non è così? senza la metà delle canzoni che LUI ha scritto che sono diventate famose, loro stavano ancora al pri… -